Kamyon üst geçide takıldı, geri dönüşüm malzemeleri yola saçıldı - Son Dakika

Kamyon üst geçide takıldı, geri dönüşüm malzemeleri yola saçıldı

22.10.2020 09:21
Kamyon üst geçide takıldı, geri dönüşüm malzemeleri yola saçıldı, System.String[]

İstanbul Unkapanı'nda geri dönüşüm malzemeleri taşıyan bir kamyon üst geçide takıldı.

İstanbul Unkapanı'nda geri dönüşüm malzemeleri taşıyan bir kamyon üst geçide takıldı. Kamyonun dorsesinde bulunan geri dönüşüm malzemeleri yola saçıldı. Trafik durma noktasına geldi.

Olay, İstanbul Unkapanı'nda dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyon üst geçide takıldı. Kamyonun dorsesinde bulunan geri dönüşüm malzemeleri yola saçıldı. Bunun üzerine yol kısmen trafiğe kapandı. Kamyon sahibi yere dökülen malzemeleri toplamaya çalıştı. Yoldan geçen bazı vatandaşlar da kamyon sahibine yardım etti. Bu sırada olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi. Polis ekipleri trafiği kontrollü olarak tek şeride düşürdü. Belediye ekipleri ise yolu temizlemeye başladı. Trafik akışı yaklaşık 1 buçuk saat tek şeritten sağlandı.

Araç sahibi Fatih Zoroğlu, "Bunlar geri dönüşüm malzemesi. Eyüp tarafından yükledim. Ferhatpaşa geri dönüşüm merkezine götürüyordum. Normalde biz hep buradan geçiyorduk. Araba sığıyordu ama bu oradaki tellere takılınca sıyırdı attı" dedi. - İSTANBUL

Kamyon üst geçide takıldı, geri dönüşüm malzemeleri yola saçıldı
Kamyon üst geçide takıldı, geri dönüşüm malzemeleri yola saçıldı

Unkapanı, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon üst geçide takıldı, geri dönüşüm malzemeleri yola saçıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Suarez'in oynadığı takımlar, son 2 maçta Bayern Münih'ten 12 gol yedi Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı Koronavirüsü yenen 96 yaşındaki kadın: Gençlikte çok fazla pırasa, soğan ve yeşil biber yedim ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım "Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Masumlar Apartmanı'nın "Han"ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu         
09:33
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulan adam: Azrail ile karşı karşıya geldim Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulan adam: Azrail ile karşı karşıya geldim         
08:17
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti         
07:46
Başını taşla ezip öldürdüğü komşusunun cesedini metrelerce yükseklikten aşağıya attı Başını taşla ezip öldürdüğü komşusunun cesedini metrelerce yükseklikten aşağıya attı         
03:31
Atletico Madrid, 728 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol yedi Atletico Madrid, 728 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol yedi         
23:54
Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil         
22:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez         
21:44
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu         
20:15
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 09:41:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyon üst geçide takıldı, geri dönüşüm malzemeleri yola saçıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei