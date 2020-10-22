Kamyon üst geçide takıldı, geri dönüşüm malzemeleri yola saçıldı - Son Dakika

İstanbul Unkapanı'nda geri dönüşüm malzemeleri taşıyan bir kamyon üst geçide takıldı. Kamyonun dorsesinde bulunan geri dönüşüm malzemeleri yola saçıldı. Trafik durma noktasına geldi.

Olay, İstanbul Unkapanı'nda dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyon üst geçide takıldı. Kamyonun dorsesinde bulunan geri dönüşüm malzemeleri yola saçıldı. Bunun üzerine yol kısmen trafiğe kapandı. Kamyon sahibi yere dökülen malzemeleri toplamaya çalıştı. Yoldan geçen bazı vatandaşlar da kamyon sahibine yardım etti. Bu sırada olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi. Polis ekipleri trafiği kontrollü olarak tek şeride düşürdü. Belediye ekipleri ise yolu temizlemeye başladı. Trafik akışı yaklaşık 1 buçuk saat tek şeritten sağlandı.

Araç sahibi Fatih Zoroğlu, "Bunlar geri dönüşüm malzemesi. Eyüp tarafından yükledim. Ferhatpaşa geri dönüşüm merkezine götürüyordum. Normalde biz hep buradan geçiyorduk. Araba sığıyordu ama bu oradaki tellere takılınca sıyırdı attı" dedi. - İSTANBUL