Kamyon ve çekicilere yönelik trafik denetimi - Son Dakika
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Kamyon ve çekicilere yönelik trafik denetimi

10.08.2022 20:11
Kamyon ve çekicilere yönelik trafik denetimi

Kamyon ve çekicilere yönelik trafik denetimiDÜZCE Düzce'de kamyon ve çekicilere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kamyon ve çekicilere yönelik trafik denetimi

DÜZCE Düzce'de kamyon ve çekicilere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, çekicilere yüklü olan malzemeleri güvenli olarak sabitlemeyen sürücülere ceza yazıldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyon ve çekicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. D-100 Karayolu Sakarya istikametinde gerçekleştirilen denetimlerde kamyon ve çekicilerin yanı sıra binek araçlarda kontrol edildi. Özellikle çekicilerin dorselerinde yüklü olan malzemelerin güvenli olarak sabitlenip sabitlenmediğe bakan ekipler, malzemeleri düzgün sabitlemeyen, fazla yük alan sürücülere cezai işlem uyguladı. Ekiplerin denetimlere devam edeceği öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon ve çekicilere yönelik trafik denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyon ve çekicilere yönelik trafik denetimi - Son Dakika
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