Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halinde olan Y.E. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde İ.B. yönetimindeki mermer yüklü kamyon ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan Nuriye Esengin'in (74) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 yaralı ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara çevre hastanelere kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika