Kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halinde olan Y.E. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde İ.B. yönetimindeki mermer yüklü kamyon ile çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan Nuriye Esengin'in (74) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 yaralı ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara çevre hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.