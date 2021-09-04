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Kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

04.09.2021 12:20

Kocaeli'nde Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde kamyon ile otomobil çarpıştı. 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. 74 yaşındaki bir kadın ise hayatını kaybetti.

Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halinde olan Y.E. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde İ.B. yönetimindeki mermer yüklü kamyon ile çarpıştı.

Otomobil ile mermer yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Otomobil ile mermer yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan Nuriye Esengin'in (74) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 yaralı ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara çevre hastanelere kaldırıldı.

Otomobil ile mermer yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

TEM Otoyolu, Otomobil, Marmara, Gebze, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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