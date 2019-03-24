Kamyon ve Tır Çarpıştı, 2 Kişi Yaralı

Antalya karayolunda kamyon ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya karayolunda kamyon ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Sandıklı'nın Taşlıbayır mevkiinde, Afyonkarahisar'dan Antalya istikametine giden GE 4101 AB yabancı plakalı kapalı kasa tır, önünde seyreden soğan yüklü kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kamyon şarampole devrilirken, kazada yaralanan 2 sürücü 112 ekipleri tarafından ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza yerine gelen polis ekiplerinin çağırdığı kurtarıcılar ve Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekipleri yola saçılan soğan çuvallarını temizleyerek 40 dakika kapalı kalan Afyonkarahisar Antalya karayolunu yeniden trafiğe açtı.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

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