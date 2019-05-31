Son Dakika Haberleri: Kamyon vincinin arkasına bağlı köpekle ilerledi, 'fark etmedim' dedi
Son Dakika Güncel Haber

Kamyon vincinin arkasına bağlı köpekle ilerledi, 'fark etmedim' dedi

1 saat önce

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sürücünün kamyon vincinin arkasına bağlı köpekle ilerlemesi, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kamyon vincinin arkasına bağlı köpekle ilerledi, 'fark etmedim' dedi, System.String[]
İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sürücünün kamyon vincinin arkasına bağlı köpekle ilerlemesi, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, sürücü köpeğin arkada bağlı olduğunu fark etmediğini söylediği öğrenildi.
Çiğli'de meydana gelen olayda, kimliği belirsiz sürücü, iple vinç kamyonun arkasına bağlı olan köpekle trafikte hızla ilerledi. Bu ana tanıklık eden arkadan gelen sürücü, görüntü çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. İzleyenler sürücüye tepki gösterdi.
Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra köpeğin çekildiği kamyonun sahibi açıklama yaptı. Sürücünün bakımını kendilerinin yaptığı köpeğin arkada bağlı olduğunu fark etmediği için yaklaşık 100 metre boyunca ilerlediğini söyledi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:41 Kaynak: DHA
İzmir, Çiğli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman ilk şarkısını çıkardı Ev hapsindeki iş adamına 5 yaşındaki çocuğunun önünde infaz AK Partili Ahmet Kurtuluş'a 5 yaşındaki oğlunun önünde 2 kurşun! Ev hapsindeyken öldürülen iş adamının eşinden çarpıcı sözler: Düşmanları sevindirmeyeceğim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 20:41:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyon vincinin arkasına bağlı köpekle ilerledi, 'fark etmedim' dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]