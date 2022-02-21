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Kamyon virajda yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kamyon virajda yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

21.02.2022 11:17
Kamyon virajda yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA'da virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yan attı.

BURSA'da virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yan attı. Kazada, kamyon şoförü Asım Akyel öldü, yanındaki N.Ç. ise yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında İznik ilçesi, Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Asım Akyel yönetimindeki 48 PJ 555 plakalı et yüklü kamyon, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Asım Akyel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yanındaki N.Ç. ise İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Asım Akyel'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kamyon ise vinçle bölgeden kaldırıldı.


Kamyon virajda yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyon virajda yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyon virajda yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyon virajda yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyon virajda yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
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Derbent, İznik, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyon virajda yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyon virajda yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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