Kamyon yayaya çarptı; 1 yaralı - Son Dakika

Kamyon yayaya çarptı; 1 yaralı

15.10.2020 01:20
Kamyon yayaya çarptı; 1 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kamyon yayaya çarptı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kamyon yayaya çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Istasyon Mahallesinde meydana geldi. Özel bir fabrikanın güvenlik kapısından geçtikten sonra yola çıkan 54 AAC 135 plakalı kamyon sürücüsü Kemal K., yaya olarak yolda yürüyen Mustafa K.'ya çarptı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı olan yaya Mustafa K. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı tedavi altına alınırken polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon yayaya çarptı; 1 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi, hobi bahçeleri düzenlemesi ertelendi 112'den yardım isteyen genç kadın, katledilmekten kurtarılamadı Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti
Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı         
23:57
Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı         
22:46
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar         
20:49
Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı         
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi         
15:59
Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor         
15:20
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 01:29:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyon yayaya çarptı; 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei