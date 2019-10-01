Son Dakika Haberleri: Kamyon yokuşta kaydı; çarptığı 9 araç hasar gördü
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Kamyon yokuşta kaydı; çarptığı 9 araç hasar gördü

1 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, yokuşun başında park halinde kamyon, bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaydı.

Kamyon yokuşta kaydı; çarptığı 9 araç hasar gördü, System.String[]
İZMİR'in Bornova ilçesinde, yokuşun başında park halinde kamyon, bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaydı. Kamyonun 9 araca çarparak zarar verdiği olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Meriç Mahallesi 5711/5 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 35 HB 0031 plakalı hafriyat kamyonu, park halindeyken bilinmeyen bir sebeple yokuş aşağı kaymaya başladı. Yokuştan indiği sırada hız kazanan kamyon, sokakta park halinde bulunan 9 aracı çarptı. Sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, sokakta önlem aldı. Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken, hasar gören 9 araç, çekiciler tarafından kaldırıldı. Olay nedeniyle mahallede panik yaşandı. Olayla ilgili konuşan mahalle sakinleri, sokakta çocukların sürekli oyun oynadığını ve o saatte orada bulunmamalarıyla büyük bir tehlikenin atlatıldığını, kaza esnasında gürültüyle sokağa çıktıklarını söyledi.


Bornova, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:28 Kaynak: DHA
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