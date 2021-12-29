Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Sakarya gişeleri mevkisinde, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan kamyon şoförü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan 7 yolcu ile kamyon şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı güzergahta, uzun araç kuyrukları oluştu.
Araçların kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazayı yara almadan atlatan yolcuların başka otobüsle yola devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı - Son Dakika