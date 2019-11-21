Son Dakika Haberleri: Kamyon yolu çökertti, arkadan gelen otomobil çukura düştü
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Kamyon yolu çökertti, arkadan gelen otomobil çukura düştü

6 saat önce

? Brezilya'da toprak yüklü bir kamyonun asfaltta açtığı çukura, arkasından gelen bir otomobil düştü.

Kamyon yolu çökertti, arkadan gelen otomobil çukura düştü, System.String[]
? Brezilya'da toprak yüklü bir kamyonun asfaltta açtığı çukura, arkasından gelen bir otomobil düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Flores da Cunha şehrinde asfalt yolda toprak yüklü bir kamyon seyir halindeyken ağırlığından dolayı yolda çökmeye neden oldu. Bunun sonucunda 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Arkadan gelen bir otomobilin sürücüsünün çukuru fark edememesi sonucu, otomobil çukura düştü. Bir anda çukura düşerek gözden kaybolan otomobildeki kişilerin sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.


- Brezilya
Brezilya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:51 Kaynak: DHA
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