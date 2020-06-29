Kamyon yüklü TIR, üst geçide çarptı - Son Dakika

İZMİR'de, dorsesinde arızalı kamyon bulunan TIR, üst geçide takıldı. Çarpma nedeniyle hasar meydana gelen üst geçidin yıkılmamasıyla olası facia önlendi.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Gaziemir'den Konak yönüne giden Alpaslan B. Yönetimindeki 20 BKS 83 plakalı TIR'ın dorsesindeki arızalı kamyon üst geçide takıldı. Çarpma nedeniyle üst geçitte hasar meydana geldi. Üst geçidin yıkılmamasıyla olası facia önlendi. Kaza sonrası bir süre yoğunlaşan trafik, TIR'ın yol kenarına çekilmesiyle normale döndü.