Kamyon yüklü TIR, üst geçide çarptı - Son Dakika

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Gaziemir'den Konak yönüne giden Alpaslan B. Yönetimindeki 20 BKS 83 plakalı TIR'ın dorsesindeki arızalı kamyon üst geçide takıldı. Çarpma nedeniyle üst geçitte hasar meydana geldi. Üst geçidin yıkılmamasıyla olası facia önlendi. Kaza sonrası bir süre yoğunlaşan trafik, TIR'ın yol kenarına çekilmesiyle normale döndü.

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