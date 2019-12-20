Kamyon yüksek gerilim direğine çarptı, bölge elektriksiz kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyon yüksek gerilim direğine çarptı, bölge elektriksiz kaldı - Son Dakika

Kamyon yüksek gerilim direğine çarptı, bölge elektriksiz kaldı

6 saat önce

100 karayolunda kontrolden çıkarak yan yatan kamyonun çarptığı yüksek gerilim hattı direği kökünden koptu, bölge elektriksiz kaldı.

Kamyon yüksek gerilim direğine çarptı, bölge elektriksiz kaldı, System.String[]

100 karayolunda kontrolden çıkarak yan yatan kamyonun çarptığı yüksek gerilim hattı direği kökünden koptu, bölge elektriksiz kaldı.


Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolu Doğanlı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KYY 66 plakalı kamyon, bölgede bulunan fabrikanın girişinde yol kenarına devrildi. Devrilirken çarptığı yol kenarında bulunan yüksek gerilim hattı direğini kökünden koparttı. Direk kamyonun kasasının desteği ile ayakta kalırken, devrilme ihtimaline karşı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, SEDAŞ ve polis ekipleri devrilen kamyonun etrafında güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle bölgede bulunan ev ve iş yerleri elektriksiz kalırken D-100 Karayolu Doğanlı mevkiinde Ankara istikametine trafik tek şeritten verildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünü bulmak için güvenlik güçleri çalışma başlattı. - DÜZCE

D-100 Karayolu, Doğanlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Baba tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Belediyede staj yapan öğrencilere 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı 250 Km'lik hız yapan Özcan Deniz'in 16'lık yeğeni karakolluk oldu

Son Dakika Haberleri
03:10 Şeb-i Arus programı - Son Dakika Haber
03:06 Başkent'te otobüs kazaları: 1'i ağır 11 yaralı - Son Dakika Haber
02:14 Ankara'da yolcu otobüsü kaza yaptı en az 11 yaralı - Son Dakika Haber
02:10 Malkara'da motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika Haber
02:09 Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
23:49 Cani koca üç haftalık oğlunu öldürdü, karısını yaraladı! Sebebi kan dondurdu - Son Dakika Haber
23:00 Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaptırım tehditleri bizi yerli tasarım ve üretime daha motive ediyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 03:22:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyon yüksek gerilim direğine çarptı, bölge elektriksiz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]