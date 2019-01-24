Son Dakika Haberleri: Kamyon Zeminine Ayak Basan İşçi, Bir Anda Alevlerin İçinde Kaldı

Kamyon Zeminine Ayak Basan İşçi, Bir Anda Alevlerin İçinde Kaldı

9 dakika önce

– Çin'de iki adamın bir kamyona, yük yüklediği sırada 'statik elektrik'ten kaynaklanan bir yangın çıktı.

Kamyon Zeminine Ayak Basan İşçi, Bir Anda Alevlerin İçinde Kaldı, System.String[]
Çin'de iki adamın bir kamyona, yük yüklediği sırada 'statik elektrik'ten kaynaklanan bir yangın çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir işçinin, kamyon içindeki adama, boş alanlara yerleştirmesi için 'yanıcı özellikte malzemeden oluşan' rulolar verdiği görülüyor. Bu taşıma işlemi bittikten sonra ön taraftaki adam sorunsuz bir şekilde kamyondan iniyor. Kamyonun iç tarafındaki adam da ruloların üzerinden inerken ayağının kamyon zeminine değmesiyle birlikte, statik elektrik yüzünden çıkan kıvılcım, saniyeler içinde yangına dönüşüyor ve adam alevler içinde kalıyor. Daha sonra ise, görüntüde, adamın alevler içinde yanan kamyondan yere atladığı görülüyor. - Çin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:27 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, İşçi, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyşehir Gölü'nde Balıkçıların Umudu Çin Sazanı Oldu Parası Olup da Borcunu Ödemeyenleri İfşa Eden Uygulama

Parası Olup da Borcunu Ödemeyenleri İfşa Eden Uygulama Hizmete Sunuldu Kara Kışın Esir Aldığı Muş'ta Kar Kalınlığı 10 Metreye Ulaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 12:36:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyon Zeminine Ayak Basan İşçi, Bir Anda Alevlerin İçinde Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]