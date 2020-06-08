Kamyon zulasından 83 kilo esrar çıktı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polisler tarafından durdurulan ve eğitimli köpek kullanılanarak arama yapılan kamyonda 83 kilo 780 gram esrar ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kent girişinde uygulama noktası oluşturan polisler, şüphelendikleri araçları durdurarak eğitimli köpek 'Onix' ile aradı. Şüphe üzerine durdurulan sürücüsü ve plakası açıklanmayan kamyonda da arama yapıldı. Eğitimli köpekle yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 84 parça halinde 83 kilo 780 gram esrar bulundu. Esrara el koyan polis, gözaltına aldığı sürücüyü sorgulamaya başladı.