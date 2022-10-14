Kamyona arkadan çarpan araçtaki 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kamyona arkadan çarpan araçtaki 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

14.10.2022 09:00

Kamyona arkadan çarpan araçtaki 2 kişi öldü 2 kişi yaralandıUŞAK Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kamyona arkadan çarpan araçtaki 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

UŞAK Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre O.Y. (23), idaresindeki 45 TA 8350 plakalı otomobille İzmir'den Uşak istikametine seyir halindeyken araç kontrolünü kaybederek aynı yönden seyir eden A.U. idaresindeki 63 F 1548 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kaza sırasında otomobilde bulunan Ayşe Aktürk ve sürücünün kardeşi Umut Yeğen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü O.Y. ve otomobilde bulunan S.A. ise yaralanarak ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken S.A.'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyona arkadan çarpan araçtaki 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyona arkadan çarpan araçtaki 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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