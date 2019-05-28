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Kamyona arkadan çarpan lüks otomobil hurdaya döndü: 4 Yaralı

2 saat önce

Kayseri'de lüks otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken 4 kişi yaralandı.

Kamyona arkadan çarpan lüks otomobil hurdaya döndü: 4 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de lüks otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya Karayolu Mimarsinan Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada 38 NK 727 plakalı lüks otomobil, 38 AAN 483 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkartılan Samet E. (16), Samer E. (15), Musa E. (13) ve Enes C., ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri araçlarda inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:35 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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