Kamyona arkadan çarpan lüks otomobil hurdaya döndü: 4 Yaralı
2 saat önce
Kayseri'de lüks otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken 4 kişi yaralandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:35 Kaynak: İHA
'de lüks otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya
Karayolu Mimarsinan
Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada 38 NK 727 plakalı lüks otomobil, 38 AAN 483 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkartılan Samet E. (16), Samer E. (15), Musa E. (13) ve Enes C., ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri araçlarda inceleme yaptı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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