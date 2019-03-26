Son Dakika Haberleri: Kamyona Arkadan Çarpan Minibüste 2 Ölü, 11 Yaralı (2)

Kamyona Arkadan Çarpan Minibüste 2 Ölü, 11 Yaralı (2)

1 saat önce

KONYA'da, yolcu taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kamyona Arkadan Çarpan Minibüste 2 Ölü, 11 Yaralı (2), System.String[]
KONYA'da, yolcu taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Beyşehir- Konya karayolunun 30'uncu kilometresinde Yunuslar mevkiinde meydana geldi. Konya'dan Beyşehir'e yolcu taşıyan Seyit Ali Kocabaş yönetimindeki 42 BEF 70 plakalı minibüs, iddiaya göre geri manevra yapan İbrahim Gökçebay yönetimindeki 32 LA 796 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüsteki yolculardan Selvinaz Duman (70) ve Mevlüt Karasakal (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Kocabaş ve 10 yolcu ise  yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Beyşehir ve Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Gökçebay ise  jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:14 Kaynak: DHA

Kocabaş, Konya, Güncel
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