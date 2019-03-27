Kamyona Arkadan Çarpan Minibüste 2 Ölü, 11 Yaralı (3)
54 dakika önce
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDAKonya'da, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA Konya
'da, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun geri manevra yaptığı sırada, durumu fark eden minibüs sürücüsünün selektör yaptığı ve kamyona arkadan çarptığı görülüyor.
Kazada hayatını kaybeden evli Mevlüt Karasakal'ın ise Beyşehir Belediyesi
İmar Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:52 Kaynak: DHA
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