Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

20.03.2022 00:42

Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı Sürücü hurdaya dönen otomobil içinde sıkıştı Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin tomruk yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Sürücü hurdaya dönen otomobil içinde sıkıştı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin tomruk yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kaza Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Nurettin Kartal'ın kullandığı 07 LSS 31 plakalı otomobil, Gültepe kavşağında trafik lambalarını geçtikten sonra aynı istikamette önünde gitmekte olan Selim Akbalık'ın kullandığı 01 AEF 243 plakalı ağaç yüklü kamyona arkadan çarpı. Çarpışma sonucu hurdaya dönen araçta sıkışan otomobil sürücüsü Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan Nurettin Kartal, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilinci kapalı olduğu belirtilen Kartal'ın beynine aldığı darbe nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu ve uyutulduğu bildirildi.

Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Otomobil, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


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