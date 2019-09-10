Son Dakika Haberleri: Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

9 dakika önce

AKSARAY'da, nişandan dönen ailenin bulunduğu otomobil, kamyona arkadan çarptı.

Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı, System.String[]
AKSARAY'da, nişandan dönen ailenin bulunduğu otomobil, kamyona arkadan çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Eskil ilçesi Karakol yaylasında meydana geldi. Nişan sonrası Eskil'den Konya'nın Karapınar ilçesine giden Tahir Karataş (71) yönetimindeki 42 VD 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Mustafa Düzgün (36) yönetimindeki 68 HA 563 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Tahir Karataş ile aynı aileden Murat Karataş (47), Halime Karataş (45), Cennet Karataş (16) ve Furkan Karataş (11) yaralandı. Kamyon şoförü Düzgün ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Karataş, ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Karataş, Aksaray, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:23 Kaynak: DHA
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