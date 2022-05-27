Kapaklı ile Saray arasında kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Saray ilçesi Yeniköy mahallesi Kapaklı kavşağında meydana gelen kazada, Sürücüsü Bilinmeyen 59 JB 544 Plakalı Kum yüklü Kamyona, Mehmet Yaylacı idaresindeki 59 JE 878 plakalı otomobil kavşak dönüşünde arkadan çarparak durabildi.
Meydana gelen Kazada Otomobil Sürücüsü Yaylacı yaralandı.
Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralı Yaylacı, Kapaklı devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazadan Dolayı büyük kısmı kapanan Kavşakta Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak trafik akışını aksatmadan kontrollü bir şekilde sağlıyor.
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