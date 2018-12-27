Kamyona Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Erhan Sakaoğlu (26), ağır yaralandı.
ÇANAKKALE'nin Gelibolu
ilçesinde aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Erhan Sakaoğlu (26), ağır yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Korukoy mevkiinde meydana geldi. Keşan
yönünden Gelibolu yönüne giden Erhan Sakaoğlu yönetimindeki 17 AAB 320 plakalı otomobil, önünde seyreden Cahit Azar yönetimindeki 17 ST 871 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Erhan Sakaoğlu ağır yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gelibolu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:49 Kaynak: DHA
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