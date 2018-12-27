Son Dakika Haberleri: Kamyona Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Kamyona Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Erhan Sakaoğlu (26), ağır yaralandı.

Kamyona Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Erhan Sakaoğlu (26), ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Korukoy mevkiinde meydana geldi. Keşan yönünden Gelibolu yönüne giden Erhan Sakaoğlu yönetimindeki 17 AAB 320 plakalı otomobil, önünde seyreden Cahit Azar yönetimindeki 17 ST 871 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Erhan Sakaoğlu ağır yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla  Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:49 Kaynak: DHA

Çanakkale, Gelibolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Annesi, Oğlunu Asker Selamı ile Son Yolculuğuna Uğurladı Suriye'den Çekilme Kararı Alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı

Abla ve Kardeşin Otomobilin Çarpmasıyla Metrelerce Havaya Savrulduğu Kaza Kamerada Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 12:43:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyona Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]