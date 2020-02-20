Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

7 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Orhan Nur (56), yaşamını yitirdi.

Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Orhan Nur (56), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Keşan- Gelibolu karayolu Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden Keşan yönüne giden Orhan Nur yönetimindeki 17 RS 612 plakalı otomobil, aynı yöne giden A.Y. yönetimindeki 45 YB 2974 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren araç hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, sürücü Orhan Nur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kaza kırım ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Orhan Nur'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Orhan Nur'un, geçen yıl Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden emekli olduğu öğrenildi.

Kamyon şoförü A.Y., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Gelibolu, İtfaiye, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:00 Kaynak: DHA
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