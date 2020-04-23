Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesi İzmir- İstanbul otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir-İstanbul otoyolunun Soğucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir yönünden İstanbul yönüne giden Cem Demirci (44) yönetimindeki 34 PB 2504 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen giden Y.E. (49) idaresindeki 35 TMA 24 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrasında hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan sürücü Cem Demirci, aracının içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi ile itfaiye sevk edildi. Ekipler, Cem Demirci'nin sıkıştığı aracın içinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Balıkesir