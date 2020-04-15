Kamyona arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kamyona arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir'de, kamyona arkadan çarpman otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Eskişehir'de, kamyona arkadan çarpman otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir- Kütahya karayolu Kümbet Kavşağı yakınlarında yaşandı. Akşam saatlerinde, Mehmet Ali Özçellik idaresindeki otomobil, Kütahya yoluna seyir halindeyken aynı istikametteki Ömer Ö. yönetimindeki 15 PH 099 plakalı kamyona bilinmeyen bir nedenle arkadan hızla çarptı. Araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Özçellik, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin durumu polis ekiplerine bildirmesiyle bölgeye gelen ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Ardından itfaiye ekipleri, araç içinde hayatını kaybeden sürücünün cansız bedenini çıkardı. Daha sonra cenaze aracına koyulan 52 yaşındaki şahsın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan hayatını kaybeden Mehmet Ali Özçellik'in, Şanlıurfa'dan Eskişehir'e geçici tarım işçisi olarak geldiği öğrenildi. (Yıldırım Demirbaş/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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