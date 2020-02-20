Kamyona arkadan çarpan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamyona arkadan çarpan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti

7 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde aynı yol üzerindeki kamyona arkadan çarpan araç sürücü Orhan Nur, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kamyona arkadan çarpan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde aynı yol üzerindeki kamyona arkadan çarpan araç sürücü Orhan Nur, kaza yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, 20 Şubat gecesi Keşan- Gelibolu karayolu üzerinde saat 3.15 sıralarında meydana geldi. Sanayi Kavşağı çevresinde, Gelibolu'dan Keşan yönüne seyir halindeki 17 RS 612 plakalı Orhan Nur yönetimindeki araç, aynı yönde ilerleyen A.Y. yönetimindeki 45 YB 2974 plakalı kamyona arkadan çarptı.


Kazanın hemen ardından bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın ardından kamyonun altına sıkışan araçta bulunan Nur'un hayatını kaybettiği ilk incelemelerde belirlenirken, Nur'un cansız bedenini kaza yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kaza kırım ekipleri çıkardı.


Çıkarılan cenaze, savcı ve polis incelemelerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve kamyon sürücüsü A.Y. de ifadesi ifadesi alınmak üzere Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.


AY. ifadesinde Gelibolu istikametinden Edirne istikametine seyir halindeyken arkadan gelen bir gürültü sonrası aracını durdurduğunu ve kazayı anladığını belirtti. - EDİRNE

Gelibolu, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:09 Kaynak: İHA
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