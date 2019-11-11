Son Dakika Haberleri: KAMYONA ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
Son Dakika Güncel KAMYONA ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

KAMYONA ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

6 saat önce

TEM Bağlantı Yolu'nda önündeki kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

KAMYONA ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI, System.String[]

ESENLER Otogar - TEM Bağlantı Yolu'nda önündeki kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Otogar - TEM Bağlantı Yolu Metris Cezaevi Kavşağı'nda saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Bağlantı yolundan TEM Otoyolu istikametine giden Mert Karabacak idaresindeki 17 KH 941 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Cansel Seçkin idaresindeki 34 BN 7529 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyona takılı kalan kamyonet bir süre kamyon ile birlikte sürüklendi. Kazanın ardından duran kamyon sürücüsü Cansel Seçkin, Mert Karabacak'ın kamyonette sıkıştığı fark ederek, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışarak ağır yaralanan Mert Karabacak'ı uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Karabacak, ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarma çalışmaları

-Yaralıdan detaylar

-Olay yerinden detaylar

-Genel ve detaylar


Metris Cezaevi, TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:13 Kaynak: DHA
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