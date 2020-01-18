Kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

7 saat önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, meyve yüklü kamyonet mermer yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, System.String[]

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, meyve yüklü kamyonet mermer yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Aydın- Muğla karayolu Bozarmut Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yüksel Ören (59) yönetimindeki 48 NE 650 plakalı meyve yüklü kamyonet, Arslan T. (34) yönetimindeki 48 DE 424 plakalı mermer yüklü kamyona arkadan çarptı. Araç içinde sıkışan Ören, olay yerinde hayatını kaybetti. Yüksel Ören'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saat süren çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarılıp, Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arslan T. ise jandarma karakoluna götürüldü.  Arslan T.'nin Kavaklıdere ilçesindeki mermer ocağından çıkartılan mermeri, Menteşe ilçesindeki mermer fabrikasına, Yüksel Ören'in de İzmir'den getirilen meyveyi Menteşe Hali'ne götürdüğü öğrenildi.


Yatağan, Muğla, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:27 Kaynak: DHA
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