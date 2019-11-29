Kamyona çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

HATAY (İHA) – Hatay'ın Payas ilçesinde önünde giden kamyona çarpan kamyonun şoförü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 04.00 sıralarında Payas ilçesi TEM Otoban Yolu Asım Gündüz Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Y.E'nin kullandığı 01 ASP 23 plakalı kamyon, aynı yönde giden A.D. idaresindeki 31 PN 829 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen kabinde sıkışan kamyon şoförü Y.E. yaralandı. Yaralı şoför, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY