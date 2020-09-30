Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde geri manevra yapan kamyona çarpan motosiklet sürücüsü Mustafa Reçan (28) hayatını kaybetti.

Kaza saat 18.00 sıralarında Hisarcık- Emet karayolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe girişindeki halı saha tesisleri önünde manevra yapan Mehmet K. idaresindeki 43 AAZ 682 plakalı kamyona Mustafa Reçan'ın kullandığı 10 AAN 813 plakalı motosikletle çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Reçan'ın olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Reçan'ın cesedi Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Mehmet K. ise kazanın ardından ifadesi için Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.