Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika

Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

7 saat önce

Çorum'da motosikletiyle kamyona çarpan sürücü ölümden döndü.

Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü, System.String[]

Çorum'da motosikletiyle kamyona çarpan sürücü ölümden döndü.


Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serhat D.(19) yönetimindeki 60 YA 266 plakalı motosiklet terminal kavşağında plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken sürücü Serhat D. yaralandı. Kazaya karışan kamyon ise yoluna devam etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz sürücü Hitit Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri kazaya karışan kamyonu bulmak için çalışma başlattı. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
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