Son Dakika Haberleri: Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

8 saat önce

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde kırmızı ışıkta duran kamyona arkadan gelen motosiklet çarptı.

Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde kırmızı ışıkta duran kamyona arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Özgür Aktaş, ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı- Haymana Karayolu'nun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Haymana yönüne gide Özgür Aktaş'ın kullandığı 06 GD 0977 plakalı motosiklet, kavşakta kırmızı ışıkta duran 06 DYA 75 plakalı kamyona arkadan çarptı. Motosiklet ile birlikte kamyonun altına giren sürücü Aktaş, ağır yaralandı. Aktaş, ambulansla Gölbaşı Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Gölbaşıankara
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:54 Kaynak: DHA
Haymana, Motosiklet, Güncel
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