Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

KAZADAN ÖNCE KORUYUCU EKİPMAN ALMIŞ

Kütahya'da dönüş yapmak isteyen kamyona çarparak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Lütfi Samet İnönü'nün (30) kazadan kısa bir süre bir motosiklet aksesuarı satan işyerinden koruyucu ekipman aldığı belirlendi. İnönü'nün plakasını takarak motosiklet ile yola çıktığı son anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.