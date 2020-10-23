Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

İZMİR'in Menemen ilçesinde, kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Selahattin Gönen yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. A.S.'nin kullandığı 09 TB 460 plakalı kamyonu sollamaya çalıştığı öne sürülen Selahattin Gönen, yönetimindeki 48 LM 496 plakalı motosikletle araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Gönen yola savruldu. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gönen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında, kamyon sürücüsü A.S. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü öğrenildi.