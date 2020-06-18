Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

ANTALYA'da bir iş yerinden geri geri çıkan kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Hamdi Fırtına (32), ağır yaralandı.

ANTALYA'da bir iş yerinden geri geri çıkan kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Hamdi Fırtına (32), ağır yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Çakırlar yolu üzerinde meydana geldi. Hamdi Fırtına yönetimindeki 07 AKB 343 plakalı motosiklet, bir iş yerinden geri geri çıktığı iddia edilen 15 PL 459 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Hamdi Fırtına, başından ve sol bacağından yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hamdi Fırtına, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Adı açıklanmayan kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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