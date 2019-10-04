Kamyona çarpan motosikletli öldü
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Siirt'te kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:20 Kaynak: AA
Siirt'te kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ferdi Şişman'ın (25) kullandığı 67 TS 516 plakalı motosiklet, Siirt- Eruh kara yolu yeni TOKİ konutları mevkisinde kavşaktan dönüş yapmaya çalışan A.K. yönetimindeki 33 R 2398 plakalı kamyona çarptı.
Ağır yaralanan Şişman, 112 Acil Sağlık ekiplerince başındaki kaskıyla kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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