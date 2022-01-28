Üye Girişi
Kamyona çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 3 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

Kamyona çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

28.01.2022 23:07

Yozgat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Sorgun ilçesi Doğankent beldesinde meydana gelen kazada; M.A.B. idaresindeki 66 ABE 470 plakalı Hyundai marka otomobil, Sorgun ilçesi istikametine seyrederken aynı istikamete giden 71 ACC 711 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazada otomobil hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATNI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan O.Ö., R.B. ve N.B. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.A.B. ve M.K. ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü U.E. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyona çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
YORUMLAR
500

Doğankent, Otomobil, Mercedes, Hyundai, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyona çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 3 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika


Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'nin anketlerdeki oy oranı soruldu! Cevabı şaşırttı Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'nin anketlerdeki oy oranı soruldu! Cevabı şaşırttı         
22:58
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43

Son Dakika Haberleri
23:07 Kamyona çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
22:57 Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'nin anketlerdeki oy oranı soruldu! Cevabı şaşırttı
22:37 Aylin Aslım'dan Gülşen'in kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Öyle mi vizyonsuz?
22:15 Bakan Yardımcısı Işıkgece, sebzeli makarna üretim tesisini ziyaret etti
22:26 Karadeniz'in kuzeyinde savaş tehlikesini gören ABD'den peş peşe açıklama: Rusya, Ukrayna'ya girme kabiliyetine ulaştı
21:59 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıtı: Bu devlet bana 13 bin euro ödedi
21:47 Aynur Aydın'ın klibinde cinsel fantezi vurgulu sahneler gündeme bomba gibi düştü
21:24 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı tarifi! 5 kriteri tek tek saydı
21:23 Camdaki Kız dizisindeki iş kazası ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
21:09 İzmir açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 23:13:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kamyona çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 3 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement