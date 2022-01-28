Kamyona çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 3 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

Sorgun ilçesi Doğankent beldesinde meydana gelen kazada; M.A.B. idaresindeki 66 ABE 470 plakalı Hyundai marka otomobil, Sorgun ilçesi istikametine seyrederken aynı istikamete giden 71 ACC 711 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazada otomobil hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATNI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan O.Ö., R.B. ve N.B. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.A.B. ve M.K. ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü U.E. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.