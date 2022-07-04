Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Fatih Yıldız'ın eşi Kübra Yıldız hayatını kaybetti. Sürücü Yıldız ile annesi Güllü ve kardeşi Evsa Yıldız da yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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