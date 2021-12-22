Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde kamyona arkadan çarpan lüks otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Büyükkarıştıran-Muratlı karayolu üzeri D 100 karayolu yakınlarında bir fabrika önünde meydana geldi. İsmail K. idaresindeki 06 AFU 255 plakalı otomobil, Muratlı yönüne doğru ilerlerken sürücüsünün dikkatsizliği sonucu önünde seyreden M.Ş. yönetimindeki 39 TF 650 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu araçta sıkışan İsmail K., itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Muratlı'dan gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen İsmail K. yaşama döndürülemedi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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