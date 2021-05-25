KAMYONA ÇARPAN TANKER SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

KAMYONA ÇARPAN TANKER SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde kamyona çarpan sıvı azot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde kamyona çarpan sıvı azot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan tanker sürücüsü itfaiye ekibince kurtarıldı. Kaza öğle saatlerinde, D-650 Karayolu Geyve Karaçam mevkiinde meydana geldi. Ahmet Gökgöz idaresindeki 34 BU 2904 plakalı sıvı azot yüklü tanker, önünde ilerlemekte olan 54 AK 465 plakalı kamyona arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, 112 Acil ve trafik ekipleri geldi. Araçta sıkışan tanker sürücüsü itfaiye ekibince kurtarıldı. 112 Acil Sağlık ekibince Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Gökgöz tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika

Mervenur'u iple boğarak streçle saran cani, cinayetin ayrıntılarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım

Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor

Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti

Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı

Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı

Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı

Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek

Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?