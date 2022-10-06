Kaza, Osmaneli yolu Mekece mevkisinde meydana geldi. İsmail Kahyaoğlu, kullandığı 34 VN 1395 plakalı TIR ile önünde giden İsmail Şahbaz (62) yönetimindeki kamyona çarptı. Kazada TIR'ın şoför kabini olan kupası, dorseden ayrılarak yolun ortasına düştü. Kamyonun altına giren TIR'ın motor kısmı ise hurdaya döndü. Kazada yolun ortasında kalan kabindeki Kahyaoğlu ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

İsmail Kahyaoğlu, Osmaneli, Mekece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamyona çarpan TIR'ın kupası, yol ortasına düştü - Son Dakika

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