Kamyona Çarpıp Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
52 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta önce önündeki kamyona, ardından da refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ'ta önce önündeki kamyona, ardından da refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun karayolunun Avşar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şehir merkezine giden F.B. yönetimindeki 46 N 4645 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aynı yönde seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup refüje çarpan otomobil, takla attı. Kazada sürücü F.B. yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan F.B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan F.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
? - Kahramanmaraş
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:09 Kaynak: DHA
İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'a Kültür Ziyaretinde Bulundu
CHP ile İYİ Parti İttifakında Anlaşmaya Varılan Büyükşehir Sayısı 23'e Çıktı
Kaza Yapan Sürücü, Kanala Düşen Aracın Üzerinde Çaresizce Bekleyen Arkadaşını Bırakıp Kaçtı
Son Dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Başvurusunda Bulundu