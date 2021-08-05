Kamyona saman yüklerken yıldırım isabet eden 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

ERZİNCAN'a bağlı Çakırman köyünde kamyona saman yükleyen 2 kişinin üzerine yıldırım isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Çakırman köyünde meydana geldi. Çakırman köyünde bir kamyona saman yükleyen Mehmet Korkmazoğlu (36) ile Abdulaziz Kurt'un (43) üzerine yıldırım isabet etti. Olayı gören çevredekiler jandarma ve 112'ye bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler saman yüklü kamyondan yaralıları indiremeyince Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri devreye girdi. İtfaiye ekipleri tarafından kamyondan indirilen yaralılar ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.