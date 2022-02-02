Üye Girişi
Kamyona, yakıt tankeri çarptı şans eseri yaralanan olmadı - Son Dakika

Kamyona, yakıt tankeri çarptı şans eseri yaralanan olmadı

02.02.2022 13:06
Kamyona, yakıt tankeri çarptı şans eseri yaralanan olmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Gültepe Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen kamyona, yakıt tankerinin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Gültepe Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen kamyona, yakıt tankerinin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yağmurlu havada fren yapmasına rağmen duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpan yakıt tankeri, forklift ile itilerek yol kenarına alındı.

Kaza, Antalya- Alanya D-400 Karayolunda Antalya istikametinden gelip Manavgat istikametine seyir halindeki Bilal Aydoğan'ın kullandığı 07 ARU 054 plakalı kamyona, Gültepe kavşağında kırmızı ışıkta beklediği sırada aynı istikamette seyir halindeki Ali Gezer'in kullandığı 07 FOU 13 plakalı yakıt tankerinin arkadan çarpması sonucunda meydana geldi.

Arkadan çarpan yakıt tankerinin şoförün bulunduğu bölümünde büyük hasar oluşurken, aracı kullanan Ali Gezer, şans eseri araçtan kendi imkanlarıyla yara almadan çıkmayı başardı. Gezer, önündeki kamyonun kırmızı ışıkta durduğunu fark ettiğini, fren yapmasına rağmen kendi kullandığı kamyonun yağmurdan kayganlaşan yolda kayarak önündeki kamyona arkadan çarptığını dile getirdi.

"Yakıt tankeri çalışmadı"

Kazanın ardından D-400 Karayolu Antalya'dan Alanya istikametine Gültepe kavşağında trafik akışı uzun süre kontrollü olarak sağlandı. Arkadan çarpılan kamyon yol kenarına alınırken çalıştırılamayan yakıt tankeri, yol kenarındaki iş yerinden getirilen forklift tarafından arkadan itilerek yol kenarına çekildi. Kamyonların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. - ANTALYA

Kamyona, yakıt tankeri çarptı şans eseri yaralanan olmadı
Kamyona, yakıt tankeri çarptı şans eseri yaralanan olmadı
Kamyona, yakıt tankeri çarptı şans eseri yaralanan olmadı
Kamyona, yakıt tankeri çarptı şans eseri yaralanan olmadı
Kamyona, yakıt tankeri çarptı şans eseri yaralanan olmadı
Kamyona, yakıt tankeri çarptı şans eseri yaralanan olmadı

YORUMLAR
500

Ali Gezer, Manavgat, Aydoğan, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyona, yakıt tankeri çarptı şans eseri yaralanan olmadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:06 İstanbul'daki gizemli kazının sebebi ortaya çıktı: Kayıp M.K.
13:05 Dördüncü kattan düşmeden önceki son anlar! Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı
13:04 Rizespor, Beşiktaş'tan kiraladığı Gedson Fernandes'i almak için Portekiz'e gitti
12:59 Dudullu-Bostancı Metro hattı yıl sonunda açılıyor
12:45 Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunmuştu! Genç adamın ölüm sebebi ortaya çıktı
12:44 Akaryakıt bayileri iflasın eşiğine geldi! PÜİS Başkanı: KDV indirilsin
12:31 Defne Joy Foster'ı ölüm yıldönümünde arkadaşları andı!
12:27 2 Şubat Çarşamba günü altının gramı 778 lira seviyesinden işlem görüyor
12:26 Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
12:24 Model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi, denize uçtu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 13:15:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kamyona, yakıt tankeri çarptı şans eseri yaralanan olmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement