Kamyoncular sorunlarının çözümünü bekliyor - Son Dakika
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Kamyoncular sorunlarının çözümünü bekliyor

6 saat önce

Trabzon Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Bekar, Trabzon'daki kamyoncu esnafının çözüm bekleyen sorunları olduğunu ifade ederek, taleplerini dile getirdi.

Kamyoncular sorunlarının çözümünü bekliyor, System.String[]

Trabzon Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Bekar, Trabzon'daki kamyoncu esnafının çözüm bekleyen sorunları olduğunu ifade ederek, taleplerini dile getirdi.


Başkan Şükrü Bekar, Trabzon'daki kamyoncu esnafı olarak ülke genelindeki meslektaşlarından daha fazla işsizlik ve diğer sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Liman ve ihracat kenti olan Trabzon'da, İran ve Rusya ile ticari ilişkilerin azalması neticesinde küçük kamyoncu esnafı tamamen yurt içi piyasaya endekslenmiş ve işsizlik sorunlarından kurtulamamıştır" dedi.


Trabzon Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Bekar, kantar denetimlerinin tam anlamıyla uygulanamayışı sonucu oluşan haksız rekabet ve düşen nakliye fiyatlarının esnafı zor durumda bıraktığını belirterek "Son dönemlerde yürürlüğe giren yük bildirimi ve dijital takograf verilerinin yüklenmesi ile ilgili kanunlar, zor durumda olan küçük kamyoncu esnafını daha da zor durumda bırakıp, işlerin lojistik taşımacılık yapan şirketlere yönelmesine neden olmuştur. Bu kanunların ertelenmesi bir nebze olsun rahatlama oluşturmuştur ancak gerekli altyapının hazır hale getirilmeden yeniden yürürlüğe konulmaması gerekmektedir" diye konuştu.


Bekar, şoförlerin çalışma dinlenme saatlerinin 9 saatten 4+4+4 şeklinde 12 saate çıkarılmasını istediklerini de ifade ederek "Ayrıca esnafımızı belli bir standarda ulaştırması amacıyla yürürlüğe konulan K belgelerinin kontrolünün yapılmaması neticesinde belgesiz çalışan esnaf sayısı her geçen gün artmıştır. Araç cinsi kamyon olan tüm araçların, istiap haddi limiti aranmaksızın K1 yetki belgesi alabilmeleri sağlanmalıdır. Trabzon Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası olarak mevcut kanunların sıkı şekilde denetlenmesini ve uygulanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - TRABZON

Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:25 Kaynak: İHA
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