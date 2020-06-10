Kamyoncular ve tırcıların 'navlun' sorunu

Türkiye Kamyoncular ve Tırcılar Derneği Genel Başkanı Bülent Arslan, Samsun'da kamyon ve tırcıların sorunlarını dinledi.



Türkiye Kamyoncular ve Tırcılar Derneği Samsun İl Başkanı Doğuhan Altun, ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Bülent Arslan ve beraberinde ki heyete şükranlarını sunarak teşekkür etti. Kamyoncular ve tırcıların sorunlarını paylaşan Derneğin Samsun İl Başkanı Doğuhan Altun, "İstikrarsız navlunlardan dolayı nakliyecinin de gelir-gider kalemlerini hesaplamakta sıkıntı çektiğini aşikardır. Fiyatlandırmanın kilometre başına yapılması herkese kazandırır. Navlun, hiçbir maliyet hesabı yapılmadan belirleniyor. Sektör, tamamen pazarlamacıların oyuncağı haline gelmiş durumda. Nakliye sektöründe rekabet, aslanın ağzından kuyruğuna inmiş durumda. Türkiye'de navlunun hangi kriterlere göre belirlendiğini kestirmek gerçekten zor" dedi.



Genel Başkan Bülent Arslan ise 32 maddelik yaptırımlarını teker teker açıklayarak bu yaptırımların bakanlık nezdinde gerçekleştire bilmek için her bir meslektaşlarının üyeliklerini yaptırarak destek olmalarını beklediklerini belirtti.



Samsun İl Başkanı Altun'u dinleyen Türkiye Kamyoncular ve Tırcılar Derneği Genel Başkanı Bülent Arslan dernek çalışmalarında başarılar dileyerek Samsun'dan ayrıldı. - SAMSUN