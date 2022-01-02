KAMYONCULARIN 'YABANCI NAKLİYECİ' TEPKİSİ - Son Dakika

BURDURLU kamyoncular, 17 yıldır nakliye işi yaptıkları damla sulama boru fabrikasından, kent dışından gelen bir kamyonun nakliyesine tepki gösterdi. Yabancı kamyoncu, tepkiler üzerine yükünü boşaltıp geri döndü.

Burdur Organize Sanayi Bölgesi'nde damla sulama boruları üreten şirkete ait fabrikadan, dün saat 21.00 sıralarında kent dışından bir kamyoncunun Mersin'e yük taşıdığını öğrenen Burdurlu kamyoncular, Organize Sanayi Bölgesi'nde toplanıp duruma tepki gösterdi. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi, tedbir aldı. S.S. 46 Nolu Burdur Organize Çevresi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İbrahim Güven, "Bu fabrikadan biz nakliye yapıyoruz. Gece Isparta'dan gelen arabalar ekmeğimize resmen el uzattı. Fiyat kırıyorlar. Yetkililerle görüşerek konuyu çözdük" dedi.

İl Genel Meclisi Üyesi ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Adayı Hasan Yalçın, "Kooperatifin haberi olmadan başka bir nakliyeciye mal yüklenmiş. Arkadaşlar da 'Neden biz varken, dışarıdan gelen birisine mal sarılıyor' diye isyan ediyor. Bu adamlar gece gündüz buranın kahrını çekiyor" dedi.

Nakliyeci Ali Akbulut, "İş yok deyip dün saat dörtte bizi gönderdiler. Kendimiz açız zaten. Gelmiş dışardaki adam ekmek götürüyor. Sen olsan ekmeğini paylaşır mısın, herkes burada ekmek peşinde" diye konuştu.

Nakliyeci Ali Çiçek ise " Türkiye'nin her yerine 17 senedir bu fabrikanın mallarını biz götürüyoruz. Yabancı bir arkadaşın gelip buradan mal sarması çok ayıp. Burada kooperatif olduğunu bildiği halde gelip mal sarıyor. Herkes ekmek peşinde" dedi.

Burdur İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Körük ile Kooperatif Başkanı İbrahim Güven ile nakliyecilerin dağılması konusunda görüştü. Mal yüklenen Isparta'dan gelen kamyonun boşaltılıp fabrikadan ayrılmasıyla Burdurlu kamyoncular da fabrikanın önünden ayrıldı.