Son Dakika Haberleri: Kamyonda 115 kilo 'eroin' ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Kamyonda 115 kilo 'eroin' ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Kamyonda 115 kilo 'eroin' ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

6 saat önce

KONYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yapılan aramada 156 paket halinde 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kamyonda 115 kilo 'eroin' ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı, System.String[]

KONYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yapılan aramada 156 paket halinde 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 15.30 sıralarında, Tatlıcak Mahallesi Ereğli Çevreyolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, çeşitli yerlerinde zulalanmış 156 paket halinde 115 kilo 400 gram eroin ele geçirdi. Kamyon şoförü Ş.Ö. gözaltına alındı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı
Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 05:37:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonda 115 kilo 'eroin' ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]