Kamyonda 115 kilo 'eroin' ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı
6 saat önce
KONYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yapılan aramada 156 paket halinde 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:26 Kaynak: DHA
KONYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yapılan aramada 156 paket halinde 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 15.30 sıralarında, Tatlıcak Mahallesi Ereğli Çevreyolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, çeşitli yerlerinde zulalanmış 156 paket halinde 115 kilo 400 gram eroin ele geçirdi. Kamyon şoförü Ş.Ö. gözaltına alındı.
Son dakika: Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir