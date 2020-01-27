Kamyonda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyonda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Kamyonda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te kamyonda yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Gaziantep'te kamyonda yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin doğu girişinde uyuşturucu sevkiyatına yönelik yaptığı çalışmalarda şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada gizli bölmede, narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için alüminyum folyoya sarılı 4 paket halinde yaklaşık 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü K.A, gözaltına alındı, araç jandarma ekiplerince İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kamyonda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:12 Kaynak: AA
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