Son Dakika Haberleri: Kamyonda 456 litre etil alkol yakalandı
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Kamyonda 456 litre etil alkol yakalandı

57 dakika önce

Denizli'de jandarma ekipleri durdurdukları bir kamyonda 456 litre etil alkol ele geçirdi.

Kamyonda 456 litre etil alkol yakalandı, System.String[]

Denizli'de jandarma ekipleri durdurdukları bir kamyonda 456 litre etil alkol ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldığı bir istihbarat üzerine Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi girişinde bir kamyonu durdurdu. Kamyonda aramam yapan ekipler bidonlar içerisinde kaçak içki üretiminde kullanılan 456 litre etil alkol ele geçirdi. Olay sonrası 1 kişi gözaltına alındı. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:43 Kaynak: İHA
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