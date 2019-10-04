Kamyonda 456 litre etil alkol yakalandı
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Denizli'de jandarma ekipleri durdurdukları bir kamyonda 456 litre etil alkol ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:43 Kaynak: İHA
Denizli'de jandarma ekipleri durdurdukları bir kamyonda 456 litre etil alkol ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldığı bir istihbarat üzerine Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi girişinde bir kamyonu durdurdu. Kamyonda aramam yapan ekipler bidonlar içerisinde kaçak içki üretiminde kullanılan 456 litre etil alkol ele geçirdi. Olay sonrası 1 kişi gözaltına alındı. - DENİZLİ
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